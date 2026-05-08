Ztl, Marchiol: ‘Su orari carico scarico non si cambia’

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L’attivazione delle telecamere della Ztl dal 13 aprile, con le sanzioni automatiche che scatteranno dal 14 luglio, sono state al centro, ieri sera, della discussione del consiglio partecipato di Udine Centro. Focus in particolare sugli orari di carico scarico merci, che gli esercenti vorrebbero ampliare, ma che l’amministrazione comunale ritiene adeguati.
L’attivazione delle telecamere della Ztl dal 13 aprile, con le sanzioni automatiche che scatteranno dal 14 luglio, sono state al centro, ieri sera, della discussione del consiglio partecipato di Udine Centro. Focus in particolare sugli orari di carico scarico merci, che gli esercenti vorrebbero ampliare, ma che l’amministrazione comunale ritiene adeguati.
Al tavolo c’erano gli assessori Rosi Toffano e Ivano Marchiol, oltre al neo comandante della Polizia Locale Marco Muzzatti.