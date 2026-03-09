  • Aiello del Friuli
lunedì 9 Marzo 2026
Cronaca

Ztl, scatta conto alla rovescia: novità ai varchi

Tecnici al lavoro sui sei portali. Tra le novità il portale di via Battisti dopo il cambio di viabilità
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il centro di Udine si prepara alla rivoluzione della mobilità. In questi giorni tecnici e elettricisti sono al lavoro per predisporre i sei varchi elettronici che presidieranno gli accessi alla Zona a Traffico Limitato del capoluogo friulano. Oltre al varco di Porta Manin, già adeguato, sono stati installati 2 nuovi “portali”: quello di via Cesare Battisti — che regola l’ingresso da Piazza Garibaldi — e quello di via Savorgnana, per chi giunge da Piazza Venerio.

Proprio il varco di via Battisti rappresenta una delle novità principali: istituito a seguito dell’inversione del senso di marcia, sostituisce l’ipotesi originaria del 2024 che prevedeva il controllo in via Poscolle. Fondamentale sarà il ruolo dei nuovi totem luminosi: i pannelli indicheranno in tempo reale lo stato del varco (attivo/non attivo) e forniranno informazioni chiare agli utenti per evitare ingressi errati. Vicino al display, invece, sono presenti le telecamere con lettore targa collegate al data base della Polizia locale.

Il cronoprogramma del Comune prevede un approccio “morbido”: dal 13 aprile partiranno tre mesi di adattamento. In questa fase le telecamere registreranno i transiti inviando solo avvisi di cortesia (tramite posta o App IO) senza far scattare sanzioni. La “tolleranza zero” con multe automatiche scatterà ufficialmente il 13 luglio, segnando l’assetto definitivo per la Ztl nel cuore di Udine.

Le aree della ZTL sono, come previsto dalla nuova regolamentazione, due: l’area afferente al centro storico delimitata da via Palladio, via Battisti e via Poscolle Alta, via Savorgnana/piazza Venerio, via Manin e vicolo Sillio; e la zona a traffico limitato cosiddetta “Viola”, a cui si accederà dal varco di via Viola/via Cernazai.

I permessi d’accesso alla ZTL

La regolamentazione degli accessi alla ZTL di Udine prevede il rilascio di permessi, temporanei o permanenti, per i veicoli autorizzati a entrare nelle zone “Centro” e “Viola”. Possono richiederli e ottenerli i residenti, i frontisti con posto auto o garage, i titolari di attività economiche con sede all’interno della ZTL o dell’area pedonale, le persone con disabilità, i professionisti sanitari, oltre ad artigiani, corrieri, fornitori e imprese addette alle consegne che devono operare nella zona a traffico limitato. Per quanto riguarda il carico e scarico merci, l’accesso è consentito in fasce orarie definite, in particolare tra le 4.00 e le 10.30 e tra le 14.30 e le 16.30. Nella pagina web dedicata all’interno del sito istituzionale del Comune di Udine sono reperibili tutte le informazioni utili.

La richiesta del permesso avviene tramite il servizio online del Comune con autenticazione Spid o CIE, e il titolo autorizzativo, una volta rilasciato, deve essere esposto in modo visibile sul veicolo.

