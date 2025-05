Ztl, si cambia: varchi elettronici anti furbetti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A mali estremi, estremi rimedi. E’ questo il motto dell’amministrazione Basso, che contro i furbetti delle zone a traffico limitato – vale a dire quegli automobilisti che ci entrano pur non avendone diritto – ha deciso di intervenire affidandosi alla tecnologia. A Pordenone, pertanto, arriveranno presto i varchi elettronici: telecamere e software monitoreranno i varchi di accesso alle Ztl che, come ha evidenziato l’assessore Elena Ceolin, resteranno invariate.

Sulle tempistiche, però, non ci sono ancora certezze. “Noi siamo pronti – evidenzia Ceolin – ma la procedura si è incagliata quando la documentazione per procedere speditamente è stata inoltrata alla Soprintendenza”.

I varchi elettronici serviranno a regolamentare gli accessi alle zone a traffico limitato della città. E a contrastare fermamente chi, negli ultimi anni, ha approfittato per transitare in auto in centro pur non essendo in possesso del pass. Anche se, in attesa dell’introduzione dei varchi elettronici, un agente di polizia locale controlla le autorizzazionI. Ma, più in generale, vigila sul decoro cittadino e quindi su deiezioni canine, passaggio delle biciclette sotto i portici e sulla presenza degli accattoni.

Da anni, pur esistendo già una Ztl, il centro di Pordenone è diventato un far west. In particolare in contrada maggiore, dove il traffico è sovradimensionato per un viale storico. Da qui la necessità di intervenire, e al più presto, per riportare un po’ di ordine nel cuore della città.