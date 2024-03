Modifiche alla Ztl di Udine: i varchi presidiati saranno 6, non 5

A Udine i varchi per entrare nelle Ztl del centro storico saranno 6 e non 5, come finora emerso. Il Comune di Udine oggi ha infatti aggiornato la mappa disponibile sul suo sito. La planimetria, ora più allargata e dettagliata, illustra un accesso ‘presidiato’ in più, ovvero quello che sarà posizionato all’incrocio tra via Marco Volpe e via Viola, e che già da anni permette l’ingresso e l’uscita dei veicoli nella zona a traffico limitato denominato per l’appunto Zona Viola, che include anche vicolo Gorgo, via Giusto Muratti e via Luigi Magrin. Si tratta di un’area che presenta un pavimento in ciottolato, protetta anche dal limite dei 30 km orari. Al suo interno, tanto per citare due attività note, sono presenti un piccolo market Despar e la storica osteria Al Vecchio Stallo.

La Zona Gialla del centro storico prevede invece i 5 varchi presidiati già menzionati nelle scorse settimane: ovvero, l’accesso che sarà posto tra via del Gelso e via Poscolle, che vigilerà i transiti tra via Canciani e piazza XX Settembre, il varco di piazza Venerio, che sarà posizionato in via Savorgnana, e gli accessi che saranno attivati sotto Porta Manin, in vicolo Sillio e in via Palladio.

Lo ricordiamo, l’attivazione delle telecamere ai varchi non sarà immediata, ma è comunque prevista entro la fine dell’anno, al termine dei lavori di adeguamento.

Sia nella Ztl del Centro che nella Ztl viola potranno entrare i possessori del permesso permanente, come i residenti o i possessori di posto auto, e, previa comunicazione delle targhe, i mezzi di trasporto valori, di vigilanza, i taxi, i veicoli per la raccolta dei rifiuti, clienti di alberghi, tecnici, artigiani, corrieri, fornitori e imprese per consegne.