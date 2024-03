Non solo Ztl, il 2 aprile partono i lavori tra Piazza XX Settembre e via Poscolle

Il 2 aprile il centro di Udine non sarà interessato solamente dall’entrata in vigore della nuova Ztl. Contemporaneamente partiranno i lavori pubblici che interesseranno Piazza XX Settembre, via Battisti, via Canciani e via Poscolle Alta. Gli interventi riguarderanno in diversi momenti del 2024 la sostituzione di condotte idriche, fognature e la conseguente ripavimentazione del manto stradale.

Il cronoprogramma prevede intervalli diversi, anche per andare incontro alle necessità di chi possiede dei dehors, che andranno temporaneamente rimossi.

Il Piano:

I lavori cominceranno il 2 aprile con il rifacimento delle coperture del Palazzo Ex Inps e poi dall’8 aprile interverranno Comune e CAFC. Proprio per arrivare ad una programmazione dei lavori armonizzata con gli esercizi pubblici, il Comune ha deciso di rinviare la posa del porfido definitivo, che quindi non avverrà più da fine settembre bensì a gennaio, con l’avvio del nuovo anno, in quei mesi in cui vi è fisiologicamente un calo di fatturato. Da fine lavori su condutture e fognature quindi verrà posata una pavimentazione provvisoria che sarà mantenuta fino al nuovo anno, allo scopo anche di verificare eventuali possibili cedimenti del terreno.

IL DETTAGLIO. Il primo cantiere infatti riguarderà l’area limitrofa a Piazza XX Settembre e vedrà alcuni interventi che si susseguiranno da aprile in poi. In primis interverranno le squadre per il ripristino della copertura del palazzo Ex Inps in via Canciani. Al termine dell’intervento privato, che durerà circa una settimana, dall’8 aprile entreranno in azioni le squadre del Comune prima e di CAFC poi. Il Consorzio infatti si occuperà di sostituire la condotta idrica di via Battisti. Questo sarà l’intervento più complicato perché contestualmente il Comune si accerterà dello stato di alcuni allacci fognari delle abitazioni nella via. Al termine del lavoro, che potrebbe richiedere circa un mese e mezzo, il cantiere verrà chiuso con una copertura provvisoria del tratto stradale, in attesa che lo scavo si assesti. Il porfido quindi verrà ricollocato solamente a gennaio, quando ci saranno i presupposti affinché non si possano verificare cedimenti nel sottofondo. L’ingresso e il parcheggio nell’area, che sarà già ZTL dal 2 aprile, verrà garantito in relazione agli spazi impegnati dal cantiere.