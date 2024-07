Ztl di Udine: ampliati orari carico/scarico. Semplificati permessi per consegne e servizi

L’Amministrazione Comunale di Udine ha introdotto modifiche alla regolamentazione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) per il centro storico, rispondendo alle esigenze di lavoratori, residenti e categorie economiche. Tra le principali novità, l’ampliamento della fascia oraria pomeridiana per le operazioni di carico e scarico, l’accesso facilitato per consegne di cibo e spese, e una maggiore flessibilità per artigiani e professionisti. Le modifiche, frutto di incontri del Tavolo della Mobilità con il Vicesindaco Alessandro Venanzi e l’Assessore alla Mobilità Ivano Marchiol, saranno approvate nella prossima riunione di giunta.

Come detto, la principale novità riguarda la fascia di apertura al traffico in Ztl nel pomeriggio: per le operazioni di carico e scarico viene aumentata di mezz’ora la fascia oraria, anticipando l’apertura della finestra alle 14.30, mentre il termine alle 16.30 rimane invariato.

L’accesso in ZTL viene invece aperto, previa comunicazione delle targhe, a ogni ora del giorno, alle imprese delivery o supermercati che hanno sede al di fuori della ZTL e consegnano cibo o spese a domicilio. La stessa possibilità sarà concessa ai pazienti con difficoltà di deambulazione che devono sottoporsi a visite mediche urgenti. Inoltre, le imprese di pulizie ora potranno parcheggiare durante il servizio senza limite di orario dalle 4 alle 8 del mattino. Negli altri orari (fino alle 10.30 al mattino e dalle 14.30 alle 16.30 nel pomeriggio) per questa categoria la sosta è permessa per un massimo di 60 minuti.

Con il nuovo disciplinare sono state previste migliorie per l’accesso anche in favore di alcune categorie specifiche, che potranno accedere in ZTL, negli orari stabiliti e con sosta massima di 60 minuti, con la comunicazione delle targhe. Si tratta in particolare dei corrieri per la consegna di medicinali, la vigilanza privata, gli artigiani, le imprese edili, di trasporto e di commercio e quelle di assistenza a domicilio, il trasporto valori, gli organi di stampa, supermercati e delivery per consegne.

Inoltre le imprese che lavorano nei cantieri non saranno obbligate a richiedere l’occupazione di suolo pubblico ma potranno optare per una più veloce ed economica sosta con tariffa giornaliera forfettaria negli stalli di carico e scarico.

Per i clienti degli hotel, degli alberghi e delle altre strutture ricettive del centro storico è previsto, oltre alla sosta di mezz’ora per il carico e lo scarico dei bagagli, anche lo studio di un’applicazione per smartphone apposita, per facilitare le procedure di richiesta dei permessi.

Potranno infine utilizzare gli stalli carico e scarico anche i residenti, domiciliati e fruitori di immobili all’interno della ZTL per operazioni di carico e scarico di merci ingombranti e per altre rilevanti necessità.