ZTL Udine, da maggio partono gli avvisi bonari ai trasgressori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Partiranno da inizio maggio gli avvisi bonari per gli automobilisti che accederanno senza autorizzazione alla ZTL di Udine: notifiche informali che arriveranno direttamente via posta ai potenziali trasgressori durante la fase di pre-esercizio del sistema.

La misura diventerà operativa dopo l’approvazione delle modifiche al regolamento sulla videosorveglianza pubblica, attese il 27 aprile in Consiglio comunale. Un passaggio tecnico necessario per introdurre il sistema voluto dall’amministrazione.

Intanto le telecamere ai varchi sono già attive e leggono le targhe posteriori, verificando in tempo reale i permessi. I primi dati stanno offrendo indicazioni utili sui flussi: sono circa 400 i veicoli (dato in calo) che ogni giorno accedono alla ZTL.

“Oltre ai 30 giorni di pre-esercizio obbligatori per legge – spiega l’assessora Rosi Toffano – abbiamo voluto introdurre anche l’avviso bonario, una misura voluta dal sindaco De Toni per migliorare la comunicazione e accompagnare i cittadini verso il nuovo sistema”. Una scelta, sottolinea Toffano, unica a livello nazionale: “Siamo l’unica città in Italia ad aver pensato a questo sistema per allertare i cittadini”.

L’assessora infine replica anche al consigliere d’opposizione Giovanni Govetto (FdI), che aveva sollevato dubbi sulla regolarità della procedura: “È stato fatto tutto seguendo le regole, anche oltre”. Le sanzioni automatiche, ricorda, scatteranno comunque solo dal 14 luglio.