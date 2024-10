Nuove ztl e zone a 30, via al bando per la riqualificazione dei quartieri urbani

È stato approvato dalla Giunta regionale il bando per la concessione dei contributi ai Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti per la riqualificazione dei quartieri urbani, con particolare riferimento alle infrastrutture per la sicurezza strada e la mobilità.

La realizzazione di questo tipo di interventi, prevista e finanziata dalla legge regionale sulle misure per la semplificazione e la crescita economica, è stata approvata nel marzo dello scorso anno

Le richieste da parte dei Comuni possono essere presentate per la realizzazione di zone a traffico limitato e la creazione di zone 30 km/h volte a limitare la velocità incluse modifiche infrastrutturali per facilitare la riduzione della velocità. Saranno finanziabili anche progetti inerenti a: isole pedonali che escludano completamente il traffico veicolare, interventi di “traffic calming” (misure come dossi rallentatori, restringimenti di carreggiata, rotatorie, rialzi pedonali e semafori intelligenti), interventi per l’incentivazione della mobilità condivisa (car sharing e bike sharing), interventi di miglioramento della segnaletica stradale in aree residenziali o scolastiche e progetti per migliorare l’illuminazione della viabilità.

Le risorse disponibili ammontano a 1.160.000 euro in competenza all’annualità finanziaria 2024. La domanda di contributo può essere presentata a partire dalle ore 10 dell’8 ottobre 2024 ed entro le ore 12 del 20 ottobre 2024. Il contributo è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammessa e non può essere in ogni caso superiore ai 232.000 euro in modo da garantire una quota parte a tutti i possibili beneficiari. Le domande di contributo sono trattate con procedura valutativa a sportello. Ciascun Comune può presentare una sola domanda, che può riguardare più interventi. Il presente bando è pubblicato sulla pagina internet della Regione, all’indirizzo https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-p ubblici/infrastrutture-logistica-trasporti/FOGLIA12/ ove sono indicati i nominativi e i contatti utili per eventuali ulteriori informazioni.