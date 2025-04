Zuffe a Udine, due interventi dei carabinieri della radiomobile

Nelle ultime 24 ore, i carabinieri della Radiomobile di Udine sono intervenuti per due volte per sedare altrettanti risse. La prima è avvenuta ieri sera in via Leopardi a Udine, dove è stato segnalato un litigio tra due uomini residenti a Udine di 48 e 36 anni e un cittadino straniero, regolare sul territorio italiano. Per mettere pace, poco prima dell’arrivo dei carabinieri, un militare dell’esercito in servizio di vigilanza ha cercato di mettere pace tra i tre ed è rimasto lievemente ferito. I due italiani sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionati per ubriachezza. Questa notte, invece, i militari dell’Arma sono intervenuti nella Casa immacolata del capoluogo friulano, dove due ragazzi egiziani di 18 e 17 anni hanno litigato con un 16enne tunisino per futili motivi. I tre si sono presi a calci e pugni procurandosi lievi lesioni, ma non hanno voluto essere soccorsi. Infine, stamattina è stato individuato in via Ruda un marocchino di 34 anni per il quale era stato disposto il divieto di ritorno a Udine. L’uomo è stato deferito in stato di libertà.