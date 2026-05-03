Cronaca Zuppi ai giovani, non vivete nel mondo da estranei Redazione 3 Maggio 2026 Autore: Redazione 3 Maggio 2026 0 Gemona Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Card. Zuppi in Friuli, la vera forza è unirsi e ricostruire articolo successivo Al via la stagione a Lignano, a novembre la Terrazza a mare Potrebbe interessarti anche Mons. Lamba, la morte non è l’ultima parola 3 Maggio 2026 Card. Zuppi in Friuli, la vera forza è unirsi e ricostruire 3 Maggio 2026 Il sisma e la ricostruzione, il racconto del Messaggero Veneto 2 Maggio 2026 50° sisma, domenica dalle 15.30 Santa Messa a Gemona in diretta su Telefriuli 2 Maggio 2026 Magnalia in festa, da tutta Italia tornano i volontari 2 Maggio 2026 Gemonesi emozionati alla vigilia del 50° del sisma 2 Maggio 2026