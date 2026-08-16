130° di Tina Modotti, un archivio mondiale per riscoprirla

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un archivio mondiale per ricomporre la storia di Tina Modotti e renderla finalmente accessibile a tutti. Nel giorno del 130° anniversario della nascita della fotografa friulana, Cinemazero di Pordenone lancia il progetto internazionale “Tina Modotti, dal Friuli Venezia Giulia al Mondo”, sostenuto dalla Regione FVG.

Il cuore dell’iniziativa sarà un fondo digitale online, gratuito e accessibile a tutti, multilingue, destinata a riunire fotografie, documenti, materiali audiovisivi e fonti di ricerca provenienti dalle collezioni di Cinemazero e da musei e raccolte di tutto il mondo. Tra le istituzioni coinvolte figurano il MoMa di New York, importanti realtà messicane e la George Eastman Museum di Rochester.

Il progetto porterà inoltre alla luce materiali inediti o raramente esposti, frutto delle ricerche condotte in Messico, Cuba, Stati Uniti, Germania e altri Paesi. Spazio anche alle nuove generazioni, con concorsi, laboratori nelle scuole e produzioni artistiche e audiovisive. Il percorso culminerà in una grande mostra internazionale e in un catalogo, anche in vista di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027.