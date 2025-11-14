50 anni di DUM: un documentario racconta mezzo secolo di inclusione in FVG

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cinquant’anni di sogni realizzati, di autonomia accompagnata e di vite cambiate. È la storia intensa e commovente di “DUM. Una storia di mare”, il film documentario di Claudio Cescutti che verrà presentato in anteprima sabato 29 novembre alle ore 17 presso il Centro Ernesto Balducci di Zugliano.

Il film, il cui titolo è l’acronimo di “Diamoci una mano” (Dinsi Une Man in friulano), celebra il cinquantenario di un progetto pionieristico nato a Lignano Sabbiadoro. Avviato negli anni Settanta negli spazi oggi del Bella Italia Efa Village, il progetto DUM ebbe un’intuizione rivoluzionaria per l’epoca: offrire anche alle persone con disabilità – autistici, persone con sindrome di Down o con difficoltà motorie – la possibilità di vivere una vera vacanza al mare.

Il regista Claudio Cescutti, attraverso interviste e testimonianze, racconta in 65 minuti come un gruppo di volontari idealisti e concreti abbia letteralmente costruito con “pala e piccone” un villaggio su misura. Da quel momento, centinaia, se non migliaia, di utenti da tutta Italia e anche da Paesi come Slovenia, Austria e Germania hanno potuto vivere le loro prime esperienze fuori casa, imparando a socializzare, a nuotare e a interagire in un ambiente comunitario e fuori dagli schemi, per fare le cose insieme e un pezzo di strada insieme.

Il film racconta questa “rivoluzione gentile” ripercorrendo il passato, ma mostra come l’esperienza continui ancora oggi, spesso con giovani che sono figli o nipoti dei fondatori. Lo spirito del DUM è quello di “non fare le cose per l’altro, ma con l’altro”, un principio di inclusione profonda.

La telecamera di Cescutti entra con rispetto nella quotidianità della vacanza, riprendendo la normalità dei gesti speciali, e raccontando come sia cambiato in mezzo secolo il senso comune sulla libertà di frequentare una spiaggia. Dopo la proiezione (ore 17), è previsto un dibattito (ore 18) per approfondire il potente e silenzioso desiderio di incontrarsi che anima questa longeva comunità di volontariato.