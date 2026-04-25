50° sisma, a Pozzuolo il racconto della rinascita del Friuli

Video inediti d’archivio, ricordi e testimonianze dirette. Serata partecipata A Pozzuolo del Friuli in occasione dell’iniziativa “Dalle macerie del 6 maggio 1976, la rinascita del Friuli”, inserita nel programma per il 50° anniversario del terremoto del 1976. E’ stata promossa dal Gruppo di ricerche storiche “Aghe di Poç” con il gruppo comunale di Protezione Civile.

Protagonisti dell’evento, introdotto dal sindaco Gabriele Bressan e moderato da Marta Daneluzzi e Mauro Duca, sono stati tra gli altri il direttore della protezione civile Amedeo Aristei e il predecessore Guglielmo Berlasso, la neo comandante dei Vigili del fuoco di Udine Alessandra Bascià, il consigliere nazionale dell’Ana Andrea Sgobbi e il già sindaco di Gemona Gabriele Marini.

L’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi ha ricordato la grande lezione della classe dirigente di allora e in particolare la figura di Giuseppe Zamberletti.