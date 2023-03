A Gorzia il Festival itinerante del Giornalismo e della Conoscenza “dialoghi”

Proseguono gli appuntamenti autunnali del festival itinerante del Giornalismo e della Conoscenza “dialoghi” che ha deciso di dedicare questa terza sessione ai ragazzi. Dopo i tre partecipati incontri di libRiamo nè lieti calici (rassegna che promuove i libri e le eccellenze del Collio, facendo conoscere produttori e aziende del territorio), dove i pomeriggi sono stati condotti da studenti del Polo Liceale di Gorizia, i ragazzi saranno di nuovo protagonisti di “dialoghi a scuola”, tre appuntamenti tematici con altrettante interessanti personalità dell’ambito culturale e letterario italiano ed estero.

Già da qualche anno, l’Associazione Culturaglobale e il Polo Liceale di Gorizia hanno sviluppato una collaborazione attiva avviando il progetto di alternanza scuola-lavoro; gli studenti sono stati coinvolti inoltre nelle presentazioni dei libri di alcuni autori, sia a scuola che nelle sale con gli incontri aperti al pubblico. Un modo per facilitare il dialogo fra generazioni diverse e permettere un confronto attivo su varie tematiche, anche al di fuori dell’ambito scolastico.

Nel mese di ottobre-novembre, all’interno del Polo Liceale goriziano, sono previsti tre appuntamenti: il primo, giovedì 10 ottobre, con Viviana Mazza su Le ragazze di via Rivoluzione Dal Pakistan all’Egitto un viaggio nella libertà delle donne; il secondo, giovedì 24 ottobre, con Marina Mander e il suo libro L’età straniera, finalista al Premio Strega 2019; infine, giovedì 28 novembre, Claudia Durastanti, con il libro La straniera, finalista al Premio Strega 2019.

…sulle autrici…

Viviana Mazza è giornalista del «Corriere della Sera» nella redazione esteri e autrice di libri per ragazzi, tra cui il bestseller Storia di Malala (Mondadori 2013); La storia di Mandela raccontata ai bambini, Mondadori 2016; Guerrieri di sogni. Storie e paesi che dovresti conoscere, Mondadori 2018; Greta. La ragazza che sta cambiando il mondo, Mondadori 2019.

Marina Mander scrittrice triestina, vive a Milano. Tra le sue opere di narrativa: Ipocondria fantastica (Editori associati – Transeuropa 2000, et al. 2012); Catalogo degli addii (et al. 2010); La prima vera bugia (et al. 2011, di prossima ripubblicazione presso Marsilio), tradotto in diversi paesi europei e negli Stati Uniti; Nessundorma (Mondadori 2013, finalista al Premio Rapallo-Carige); Il potere del miao. I gatti che mi hanno cambiato la vita (Mondadori 2015). Ha scritto per Il Piccolo, Vanity Fair e The New York Times.

Claudia Durastanti (Brooklyn, 1984) è scrittrice e traduttrice. Il suo romanzo d’esordio Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra (Marsilio 2010) ha vinto il Premio Mondello Giovani; ha pubblicato A Chloe, per le ragioni sbagliate (Marsilio 2013); Cleopatra va in prigione (Minimum Fax 2016), in corso di traduzione in Inghilterra e in Israele. È stata “Italian Fellow” in Literature all’American Academy di Roma; è ̀ tra i fondatori del “Festival of Italian Literature” in London. Collabora con “la Repubblica” e vive a Londra.

…Coming soon…

A novembre, si terrà “dialoghi sulle donne” che, oltre al pubblico itinerante, coinvolgerà ancora nuovi studenti e istituti. In questo autunno, saranno in tutto 8 giornate dedicate ai più giovani, per un totale di oltre mille ragazzi da Gorizia a Staranzano, al Marinelli – Malignani di Udine.

…su “dialoghi”

“dialoghi” è un Festival itinerante in luoghi stupendi in tutte le stagioni e per tutte le età: in una Polveriera napoleonica, nella Piazza di una Basilica, per Strada, in un Follatoio di una Villa austriaca, in un Castello, in una Chiesa del 1200, in una Villa veneta, in un’Abbazia, ai bordi di un Lago …

“dialoghi” è il Festival che ti entra in Casa…e non è solo uno slogan. Il format originale di questo Festival a ingresso gratuito che prevede itineranza nella Regione FVG e all’Estero, gli permette non solo di mantenere le sue ambizioni culturali e artistiche (con una particolare attenzione all’informazione) e ospiti di livello nazionale e internazionale con incontri che spaziano a 360° in tutti i campi e argomenti), ma lo fa diventare agente di promozione di siti storici e di rara bellezza, in un’armoniosa simbiosi tra Cultura e Turismo.

Alla fine della sua itineranza “dialoghi” avrà toccato ben 27 giornate, 31 siti diversi e una dozzina di Comuni di cui uno straniero. Oltre 130 giornalisti, scrittori, musicisti, attori di livello nazionale e internazionale hanno avuto modo di divulgare la loro conoscenza, ma anche di conoscere il Friuli Venezia Giulia.