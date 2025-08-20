  • Aiello del Friuli
mercoledì 20 Agosto 2025
Cultura

A Lignano la finale di Miss Friuli Venezia Giulia, diretta su Telefriuli

Si terrà al Centro congressi Kursaal Riviera Resort venerdì 22 agosto alle 21
Redazione
Autore: Redazione

Anche quest’anno “Miss Friuli Venezia Giulia”, titolo valido per l’ottantaseiesima edizione di “Miss Italia”, sarà assegnato al “Centro Congressi Kursaal Riviera Resort” di Lignano Sabbiadoro!

L’appuntamento è fissato per venerdì 22 agosto alle ore 21.00 quando le candidate che si sono aggiudicate le varie selezioni organizzate in Regione iniziate nel mese di marzo, si presenteranno e sfileranno sul palco per il pubblico presente in sala e per coloro che seguiranno l’evento in diretta su Telefriuli.

Paola Rizzotti curerà la regia dello spettacolo presentato da Michele Cupitò e le varie “uscite” delle concorrenti saranno intervallate da esibizioni di ballo eseguite da Stefano Solari e Alessia Spinelli e da canzoni interpretate da Nicole Vioto, vincitrice del titolo nazionale di “Miss Italia Talento 2024”.

Ospite: Eleonora Paron “Miss Friuli Venezia Giulia 2024” tra le protagoniste della finale nazionale della passata edizione.

Venerdì, oltre al titolo di “Miss Friuli Venezia Giulia”, sarà assegnata anche la fascia di “Miss Social”.

“Miss Friuli Venezia Giulia” sarà ammessa direttamente alla finale nazionale di “Miss Italia” in programma il 15 settembre a Porto San Giorgio (Fm) ma sarà anche presente alle Prefinali Nazionali dal 2 al 5 settembre presso il “Centro Vacanze De Angelis” di Numana (An),

L’organizzazione dell’evento sarà curata dalla “S.I.L. – Società Imprese Lignano S.p.A.” che gestisce la storica struttura posta sul Lungomare Riccardo Riva di Lignano Sabbiadoro con il coordinamento dell’agenzia “modashow.it” esclusivista in Regione del più popolare e prestigioso concorso nazionale di bellezza.

L’ingresso al “Centro Congressi Kursaal Riviera Resort” per assistere allo spettacolo sarà gratuito.

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.

