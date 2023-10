A Lumignacco la 50esima extempore di pittura “A. Coceani”

Dopo tre anni, torna il concorso di pittura intitolato all’artista che passò parte della propria vita nel paese alle porte di Udine. Per celebrare il traguardo raggiunto, l’Associazione CALL, organizzatrice della manifestazione, ha ampliato il programma, coinvolgendo anche l’Istituto comprensivo di Pavia di Udine e il Liceo artistico “Sello” di Udine. Iscrizioni aperte fino al 7 ottobre

Sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023 si terrà a Lumignacco la 50esima extempore di pittura “Antonio Coceani”, manifestazione organizzata dall’Associazione CALL con il patrocinio del Comune di Pavia di Udine. Dopo tre anni di stop a causa della pandemia, torna dunque il concorso di pittura dedicato all’artista che passò parte della propria vita nel paese alle porte di Udine, dedicando il suo tempo a dipingere opere per la comunità che ancora oggi sono appese nelle case dei suoi compaesani, alcuni dei quali ignari di possedere un autentico quadro di Coceani. Per celebrare il prestigioso traguardo delle 50 edizioni, il comitato organizzatore ha deciso di rinnovare il programma della kermesse, che negli anni ha attirato pittori provenienti da tutto il Triveneto. Oltre alle opere che verranno realizzate dai pittori in gara, in entrambe le giornate saranno esposte al pubblico presso l’asilo e la palestra della scuola elementare locale i lavori prodotti dagli allievi dell’Istituto comprensivo di Pavia di Udine, intitolato non a caso al pittore a cui è dedicata l’extempore, e dagli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo artistico statale “Giovanni Sello” di Udine. La novità principale rispetto alle passate edizione è proprio il coinvolgimento di queste due realtà scolastiche. Gli alunni delle scuole primarie di Lumignacco e Percoto, seguiti rispettivamente dalle maestre Giovanna Bova e Sira Spadaro, hanno realizzato alcuni disegni e cartelloni relativi al territorio e al pittore, andando a creare una vera e propria “extemporina”, mentre gli allievi delle classi seconde e terze della secondaria di primo grado di Lauzacco, guidati dalla professoressa Elisa Cattarinussi, hanno prodotto un video biografico su Antonio Coceani e si sono cimentati in un laboratorio di mosaico con il maestro Andrea Salvador e di pittura su tavola con il maestro Gianni Di Lena. Gli studenti del “Sello”, invece, coordinati dalle professoresse Giorgia Lamesta ed Alessandra Palombini, hanno preso parte a un concorso che ha portato alla realizzazione del logo della 50esima extempore, presente sui volantini nonché sul timbro dell’annullo delle tele. Le esposizioni apriranno alle 9:30 in entrambe le giornate.

Sabato 7 ottobre, inoltre, alle 10:30 presso l’asilo, la maestra Germana Snaidero terrà il laboratorio “Acquerello nel Parco”, mentre nel pomeriggio ci sarà lo spettacolo teatrale per ragazzi “La carota gigante”, realizzato da ARSound presso corte Conchione.

Domenica 8 ottobre, alle 10:30, Andrea Salvador proporrà il laboratorio “Mosaico in piazza”, mentre nel pomeriggio, dopo il pranzo conviviale, si terranno le premiazioni di tutti i concorsi. “Abbiamo voluto cambiare la filosofia che si cela dietro la nostra extempore, non limitandoci più all’esposizione dei quadri realizzati dai pittori iscritti al concorso, ma dando la possibilità anche ai ragazzi del nostro territorio di esprimere il loro lato artistico. In questo modo abbiamo dato vita a più mostre, trasformando il paese in una vera e propria esposizione d’arte”, hanno dichiarato il presidente dell’Associazione CALL, Federico Parisi, e il referente dell’iniziativa, Claudio Conchione.

“Desideriamo rivolgere un ringraziamento al Comune di Pavia di Udine e agli sponsor per la vicinanza che ci hanno dimostrato, nonché alla Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Pavia di Udine, alla Dirigente del Liceo Sello e alle professoresse Zentilin e Zuliani, sempre della scuola udinese, per aver accolto i nostri progetti”, hanno poi concluso. Le iscrizioni al concorso resteranno aperte fino al 7 ottobre. Per info: [email protected].