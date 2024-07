A Majano standing ovation per Venditti, in attesa del Gladiatore

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha fatto cantare ed emozionare 2500 persone Antonello Venditti, attesissimo al festival di Majano per l’unica data in esclusiva regionale del nuovo progetto live dell’artista; “Notte prima degli esami 1984-2024”, la tournée che celebra il quarantennale dall’uscita del fortunatissimo album “Cuore”. Pubblicato nel 1984, il lavoro contiene brani che sono entrati di diritto nella storia della musica italiana e sono diventati anche inni generazionali, come la super hit “Notte prima degli esami”.

Sul palco di Majano Antonello Venditti, accompagnato dalla sua band, ha portato live molti grandi successi della sua storia musicale, per una esibizione che ha scaldato il pubblico per quai tre ore. Fra i pezzi più applauditi “Bomba o non bomba” e “Sotto il segno dei pesci”, che hanno aperto la scaletta, “Ci vorrebbe un amico”, “Che fantastica storia è la vita”, “Benvenuti in paradiso”, “In questo mondo di ladri”, oltre ovviamente alla hit che dà il nome al tour “Notte prima degli esami”.

Durante il concerto, anche prendendo spunto dai brani proposti, non è mancata l’occasione per condividere qualche riflessione con il pubblico. “Quando lotti per una donna con un’altra donna perdi sempre – ha detto. Quini è molo meglio non lottare per niente”.

Antonello Venditti si è congedato con i grandi classici “Roma capoccia” e “Ricordati di me”, per la standing ovation finale. Al Festival di Majano cresce l’attesa per l’arrivo, giovedì primo agosto, dell’attore premio Oscar e musicista Russell Crowe.