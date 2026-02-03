A Monfalcone i musulmani scrivono al Prefetto, non sappiamo dove

Torna il tema del luogo di preghiera dei musulmani a Monfalcone. Il prossimo 18 febbraio comincerà il Ramadam e i cinquemila fedeli della religione di Maometto non sanno dove riunirsi per pregare evitando assembramenti.

Così, il rappresentante del gruppo etnico in consiglio comunale, Kamrul Hasan Bhuiyan Sani, cittadino di nazionalità bengalese, ha scritto al prefetto di Gorizia, Ester Fedullo, e al questore della provincia, Luigi Di Ruscio. La richiesta è di un incontro urgente per individuare “spazi temporanei come palestre o aree pubbliche per il Ramadan, in modo da garantire ordine e legalità”.