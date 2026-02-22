A Tommaso Piffer il Premio Gioacchino Volpe

Torniamo a parlare di Porzus perchè Tommaso Piffer, professore di storia contemporanea dell’Università di Udine, ha vinto la seconda edizione del premio Gioacchino Volpe, dedicato alla letteratura storica, promosso dal Comune dell’Aquila.

Il riconoscimento è stato assegnato per la sua opera, “Sangue sulla resistenza. Storia dell’eccidio di Porzus”, che affronta una delle pagine più complesse della recente storia nazionale.

La giuria del premio era composta dal presidente, Gianni Letta, e da Gaetano Quagliariello, Antonio Polito e Bruno Vespa.