A Trieste Fiamme Gialle in Comune per inchiesta sul calcio

La Guardia di Finanza di Trieste ha effettuato oggi un accesso agli atti in municipio nell’ambito dell’inchiesta della Procura della Repubblica sulla società Triestina calcio.
Obiettivo dell’iniziativa è verificare l’esposizione debitoria della società nei confronti del Comune per quanto riguarda i canoni di affitto dello stadio e i costi di gestione del manto erboso.
Un altro aspetto è quello di identificare gli effettivi interlocutori della Triestina Calcio nei confronti del Comune, necessario per chiarire la reale governance del Club calcistico.