A Udine la grande fotografia di Guido Guidi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Taglio del nastro questa mattina a Casa Cavazzini, a Udine, per la mostra “Col Tempo” di Guido Guidi. Si tratta della terza grande esposizione dedicata ai maestri della fotografia, dopo quelle allestite su Berengo Gardin e Jodice.

La mostra è stata organizzata dal Comune di Udine insieme a MAXXI, ai Civici musei e all’archivio Guidi e al suo interno sarà possibile notare come anche il capoluogo friulano sia valorizzato in chiave turistica.

La retrospettiva, visitabile fino al prossimo 6 gennaio, raccoglie circa 400 opere e numerosi inediti. Un percorso cronologico, capace di raccontare oltre sessant’anni di scatti, dalle istantanee degli esordi fino alle ricerche più recenti.