Ad Aquileia Friuli e Puglia condividono tradizioni e cultura

Il rapporto tra tradizioni popolari, fonti storiche e pratiche culturali di Aquileia e del Salento sono stati analizzati ieri ad Aquileia in un laboratorio di idee promosso dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Puglia, dal Comune e dalla Fondazione Aquileia.

L’obiettivo del progetto è quello di mettere in relazione le tradizioni e il patrimonio culturale immateriale delle due realtà attraverso prospettive disciplinari differenti, che vanno dalla musica all’etnomusicologia, dalla storiografia agli studi coreutici.