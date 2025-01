Addio al fotografo Toscani: ha lasciato il segno anche in Friuli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha lasciato il segno anche in Friuli, con le sue campagne provocatorie, ma anche per la capacità di immortalare l’anima dei soggetti dei suoi scatti, il fotografo Oliviero Toscani, morto a 82 anni all’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno, per il peggioramento delle sue condizioni di salute: nel 2023 gli era stata diagnosticata una malattia rara, l’amiloidosi.

Toscani nel 1989 immortalò anche i distillatori friulani Nonino. Pure quelli scatti divenuti iconici. “Grazie Oliviero per aver saputo cogliere l’anima della nostra famiglia” scrivono i Nonino sui social. E’ Antonella a raccontare i retroscena di quel servizio fotografico. “Fu la mamma, che lo aveva conosciuto, ad avere l’intuizione di chiedergli di realizzare il servizio fotografico. Fummo tra i primissimi a metterci la faccia con il nostro prodotto, la Picolit”. Giannola lo chiamò, chiedendo di realizzare qualche scatto, ma precisando che l’azienda era piccola e non poteva permettersi di pagare un servizio di un fotografo già così famoso. Quello era l’anno della campagna contro il razzismo, con la foto di una donna di colore che allattava un bambino bianco. “Mia mamma propose uno scambio merce: grappa in quantità in cambio delle foto. Oliviero accettò, ci mise in coda ad un servizio fotografico già programmato e tutta la famiglia si recò al Superstudio di Milano”. Giannola, Benito, Antonella, Elisabetta e Cristina con i suoi due bambini piccoli. “Fu gentilissimo con tutti noi e ci mise a nostro agio. Realizzò quegli scatti divenuti iconici. Così è nata la nostra amicizia. Ci siamo visti più volte in occasione di eventi legati all’enologia, perché possedeva una bellissima azienda agricola in Toscana. L’ultima volta – conclude Antonella Nonino – ci siamo incontrati alla ProWein di Dusseldorf”.

Nel 2001, poi, Toscani fu protagonista nel 2001 della campagna pubblicitaria per promuovere il Collio con una sua foto che divenne iconica: una ragazza di colore che teneva un calice di vino in mano sovrastato dalla scritta “l’unico bianco che amo”. L’iniziativa fu presentata al Castello Formentini, presente anche il giornalista Stefano Cosma: “Fu dell’allora presidente del Consorzio Collio Marco Felluga la geniale idea di coinvolgerlo. La foto destò scalpore e venne riprodotta persino sulle Vespe gialle del Collio. Della partecipazione di Toscani a quella campagna pubblicitaria – aggiunge Cosma – abbiamo parlato anche poche settimane fa alla presentazione del libro per i 60 anni del Consorzio”.