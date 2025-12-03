Advent Pur, a Valbruna un secondo weekend tra lanterne, tradizioni e magia d’Avvento

Dopo il successo dello scorso weekend, proseguono anche durante questo fine settimana gli appuntamenti con “Advent Pur”, il romantico sentiero che, scandita dal calore delle lanterne, permette di vivere al meglio la magia di Natale. Da sabato a lunedì spazio alla tradizione, al mercatino di Natale dove poter riscoprire la bellezza dell’artigianato e all’appuntamento quotidiano con il Palazzo Veneziano che indosserà il vestito della festa trasformandosi in un particolarissimo e monumentale calendario dell’Avvento.

EVENTI E CONCERTIAnche in questa seconda settimana d’Avvento, il sentiero illuminato dalle lanterne sarà protagonista, ma sono davvero molti gli appuntamenti a corredo. Si comincia il 5 dicembre con l’emozionante apparizione, davanti al Palazzo Veneziano di Malborghetto alle 18, di San Nicolò e i Krampus. Il giorno dopo sarà la volta della “Famiglia di Babbo Natale”, grazie ad Ana-Thema Teatro che proporrà uno speciale spettacolo itinerante adatto a tutti, a prenotazione obbligatoria, con partenza da Valbruna (hotel Saisera) alle ore 14.30. Domenica saranno protagonisti il “cantore delle Giulie” Julius Kugy e la sua Valbruna grazie a “Le vie di J. Kugy” appuntamento con la guida storica Davide Tonazzi e lo scrittore Maurizio Bait (ritrovo alla Casa Alpina XXX Ottobre alle 10.30). Il 6 e il 13 dicembre alle ore 11, toccherà invece a “Le candele dell’Avvento a Valbruna”, passeggiata tra le vie del paese a cura di Luciano Lister. Ovviamente vi attende anche il villaggio dell’Avvento ai piedi del monte Nebria dove potrete vedere presepi artigianali, immergervi nei racconti dedicati ai bambini, ascoltare le musiche dei corni alpini e i canti tradizionali attorno al fuoco o alla luce del grande albero di Natale.

“ADVENTSKALENDER” PER TORNARE BAMBINIAnche quest’anno non poteva poi mancare l’Adventskalender che trasforma la facciata cinquecentesca del Palazzo Veneziano di Malborghetto in un monumentale calendario dell’Avvento. Dal 5 al 31 dicembre si potrà assistere alla “magica” metamorfosi delle trentuno finestre dell’edificio che, grazie ad altrettante vetrofanie retroilluminate illustrate dall’artista Pietro Nicolaucich, sveleranno – con immagini realizzate a metà strada tra il fumetto e la vetrata gotica – tradizioni locali della Valcanale e i classici soggetti dell’iconografia natalizia.

MERCATINI DI NATALEImpossibile non rimanere affascinati dalla grande novità di quest’anno: il mercatino di Natale, ghiotto antipasto di “Advent Pur”. L’area, ricavata a ridosso della partenza del percorso e in via Lussari, permetterà a chiunque di portare a casa un prodotto unico e di qualità, realizzato dalle sapienti mani di artigiani e ispirato alla magia dell’Avvento. Il mercatino è aperto dalle 14 alle 20, esclusivamente nelle giornate in cui è fruibile il sentiero. Il 13 e il 14 dicembre ritornerà anche l’appuntamento con “Natale a Palazzo”, speciale appuntamento durante il quale il Palazzo Veneziano ospita un incantevole mercatino.

IL PERCORSORicavato a Valbruna sotto lo sguardo vigile delle Alpi Giulie, “Advent Pur” è una suggestiva escursione invernale della lunghezza di circa 2,7 km che attraversa il bosco partendo della piana del paese. Un luogo fatato che si animerà nei fine settimana fino al 21 dicembre, con apertura straordinaria l’8 dicembre. Dalle 16 alle 19 (orario di ultimo accesso) chi vorrà potrà munirsi, su cauzione a dieci euro, di una lanterna e compiere questo suggestivo cammino gratuito per residenti e per i piccoli al di sotto dei 5 anni, con un costo di 4 euro per i bambini dai 6 ai 13 anni e di 6 euro per tutti gli altri. Prezzo speciale per i gruppi di 20 o più persone (previa prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico di Malborghetto-Valbruna).

“Advent Pur” è realizzato dal Comune di Malborghetto – Valbruna in collaborazione con la Pro Loco “Il Tiglio Valcanale” e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della Comunità di Montagna Canal del Ferro e Valcanale, di Ugovizza in fiore, Visivalcanale, Kanaltaler Kulturverein Kaernten, Associazione Don Mario Cernet. e Centro Culturale Sloveno Stella Alpina – Planika