Affreschi di San Donato in Valle: importante scoperta durante il restauro

Benché i lavori non siano ancora ultimati, la Parrocchia di Santa Maria Assunta di Moimacco, ieri 18 ottobre, alla presenza dei rappresentanti della Regione, dell’Amministrazione Comunale e della Curia, ha organizzato un incontro presso la sala consiliare di Moimacco per rendere pubblica la notizia dell’importante scoperta avvenuta sugli affreschi della chiesa di San Donato in Valle.

L’ Assessore alla Cultura del Comune di Moimacco Alberto Rosati, curatore dell’evento, ha ricordato che da almeno otto secoli la chiesa di San Donato in Valle, che si erge solitaria in mezzo alla campagna, poco fuori dal centro abitato di Moimacco, accompagna tutti coloro che percorrono la strada che da Udine porta a Cividale. Si ritiene possa risalire tra la fine del XII secolo e l’inizio del XIII e le sue origini sono imbevute di leggenda in quanto sarebbe stata innalzata nel luogo ove, durante un’aratura, si rinvenne il cranio del martire Donato.

La chiesa, come testimoniato da diversi documenti, già nel XV secolo era sede di un eremitorio. L’esecuzione di lavori nel 1633 è testimoniata da un’iscrizione nella parete sud del presbiterio, sotto il cornicione. Durante la Prima guerra mondiale venne utilizzata come deposito militare di esplosivi. Al termine del conflitto venne restaurata e riaperta al culto nel 1926. In seguito al sisma del 1976 la chiesa venne restaurata, durante tali lavori vennero messi in luce due brani di affresco sulla parete est dell’aula, accanto all’arco trionfale raffiguranti Caino e Abele. Entrambi sono raffigurati nell’atto di sacrificare qualcosa a Dio: Caino, agricoltore, porge un covone di grano mentre Abele, allevatore, sostiene un agnello del suo gregge.

Purtroppo, questi due lacerti sono gli unici superstiti dell’antica decorazione della chiesa. Questi sono delimitati da una fascia rossa e più in alto da una fascia decorativa fitomorfa. Gli affreschi, in basso, seguono l’andamento di due arcate a tutto sesto tamponate, ancor oggi visibili nella muratura accanto all’arco trionfale. Questi archi tamponati suggeriscono l’originaria struttura del presbiterio, costituito da tre absidi semicircolari, con la maggiore al centro.

A causa dei problemi di umidità provenienti dalle murature per capillarità e per gravità, gli affreschi si stavano irrimediabilmente danneggiando e per tale motivo la Parrocchia di Moimacco, grazie a un contributo della Regione che ha coperto il 100% delle spese, è riuscita ad avviare dei lavori di restauro che sono stati affidati a Stefano Tracanelli.

Stefano Tracanelli, nel corso dell’incontro ha spiegato che i lavori di restauro sono iniziati il 19 agosto e termineranno il 31 ottobre 2024. L’intervento prevede il recupero dei frammenti di affreschi duecenteschi raffiguranti i figli dei progenitori Caino e Abele. L’intervento ha previsto la pulitura dei depositi superficiali e delle alterazioni cromatiche, il consolidamento delle instabilità strutturali degli strati preparatori dei dipinti e la stuccatura delle lacune e conseguente ritocco pittorico. Durante i lavori, indagando sui margini inferiori dei brani pittorici, si è potuto constatare che i dipinti proseguivano all’interno della muratura di tamponamento delle antiche arcature che costituivano il margine esterno delle due absidi laterali della chiesa romanica. Tale chiusura appartiene alla ristrutturazione seicentesca della chiesa. Si è potuto mettere in luce la decorazione fitomorfa dell’intradosso dell’arco, in perfetta continuità materiale e stilistica con i brani pittorici già in luce. La scoperta assume un’importanza straordinaria dal punto di vista artistico ed archeologico per comprendere la storia di questo sito e le successive trasformazioni architettoniche che il venerabile sacello ha subito nel corso dei secoli. Il restauro in corso tenderà a rifunzionalizzare l’assetto medievale della chiesa, in cui gli affreschi avranno un ruolo preminente e significativo.

L’incontro è stato anche propedeutico alla presentazione di un nuovo progetto di intervento conservativo che vuole interessare questa chiesa e per il quale la Parrocchia di Moimacco sta cercando dei fondi in quanto il recente restauro ha, purtroppo, ulteriormente evidenziato i gravi problemi di infiltrazione e umidità che da anni ormai affliggono il bene ed emerge chiara la necessità di trovare una soluzione definitiva a questa criticità per tutelare un bene di indiscusso pregio e valore.

A chiusura dell’incontro, il Sindaco di Moimacco Enrico Basaldella ha dichiarato che le scoperte che ci ha regalato la chiesa di san Donato sono già ora sensazionali. Ma ci parlano di un racconto che è appena cominciato e che ci promette ancora molti altri capitoli avvincenti, testimoniando l’incredibile ricchezza storica, culturale ed artistica del territorio in cui ci troviamo.