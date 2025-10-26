Al Festival Lenghis in scena siciliano, sardo e klezmer

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Festival Lenghis di Gorizia ieri ha celebrato una giornata intensa all’insegna delle lingue minoritarie, del teatro e della musica. Dalla mattina alla notte, il Kulturni Center e piazza della Vittoria sono diventati crocevia di culture, dove friulano, siciliano e sardo si sono intrecciati in un dialogo artistico e musicale.

Già in mattinata, il Festival aveva offerto un’opportunità di confronto diretto sul mestiere del drammaturgo, ponendo le basi per un dibattito sulla creazione teatrale contemporanea e la sua relazione con il linguaggio.

La chiusura serale ha visto trionfare la musica. Al centro culturale, un concerto Klezmer ha riportato in vita le melodie tradizionali ebraiche con la loro tipica energia e gioia. Più tardi, un trio jazz ha concluso la giornata con improvvisazioni e sonorità contemporanee, suggellando l’impegno del Festival nel far risuonare la diversità linguistica e culturale in ogni sua forma espressiva.

Il Festival prosegue oggi con nuove lingue in scena e altri incontri tra parole, musica e identità.