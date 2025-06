Al via il festival Tramonti a Nord est creato da Elisa

GUARDA IL VIDEO. Una festa in musica cullati dal flow del contesto. Tramonti a nord est ha preso il via oggi a Trieste con il concerto di Tananai, Gemitaiz e Macs, special Guest Elisa, dal palco allestito in piazza unità a bordo della nave della Marina Militare Palinuro. Domani sarà la volta del Golfo di Panzano Lido – Monfalcone a bordo del Caicco Tango, Elisa si alternerà sul palco galleggiante con Samuel, Shablo e i suoi special guests: Joshua e Rkomi. Domenica la serata finale sempre con Elisa questa volta con Emma e Dadust questa volta a Grado.

I biglietti, gratuiti sono sold out e l’evento presentato oggi a bordo della Palinuro è organizzato dalla stessa Elisa con Promoturismo Fvg e la Regione, la cantante a domanda di Telefriuli ha spiegato che non è previsto un messaggio di pace specifico «ma sono cose che nascono spontaneamente e poi questo non è il mio palco» con un riferimento alla bandiera palestinese mostrata a San Siro. Il presidente della Regione auspica comunque che se dovesse arrivare un messaggio sia unitario.