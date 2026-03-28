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Al via la quinta edizione di Appuntamento con la Politica, per una corretta informazione

Dal 27 al 29 marzo, sei incontri per avvicinare i cittadini ai temi dell'attualità, ma anche a importanti pagine di storia locale e nazionale
Redazione
Autore: Redazione

Il Medioriente, la lotta al terrorismo e alla mafia, il passaggio dagli Anni di piombo agli Anni della trattativa, quando la verità venne sacrificata all’equilibrio del potere, ma anche la valorizzazione delle aree interne, passando per importanti pagine di storia locale e nazionale, come i 40 giorni del terrore titino a Gorizia e la vicenda umana e professionale dell’avvocato Giorgio Ambrosoli.

Saranno questi i temi al centro della quinta edizione di Appuntamento con la Politica, per una corretta informazione, la rassegna che l’associazione culturale Leali delle Notizie organizza dal 27 al 29 marzo. Sei gli incontri in calendario, a Ronchi dei Legionari e a Staranzano.

La rassegna prenderà il via venerdì 27 marzo, alle 18.30, proprio a Staranzano, in Sala Delbianco (via Fratelli Zambon 2), con Medioriente. Il futuro di Gaza con la deputata M5S Stefania Ascari in dialogo con la giornalista Sabrina Pignedoli, occasione per approfondire la situazione di uno degli scenari geopolitici più incandescenti.

Alle 20.45, il programma si sposterà nella Sala polifunzionale consortile (via Duca D’Aosta 3/5) di Ronchi dei Legionari, con Asinara: storia, ambiente e legalità, incontro di approfondimento che prende spunto dal volume Nell’interesse dello Stato. L’isola dell’Asinara tra parco nazionale, Brigate Rosse e Cosa Nostra di Vittorio Gazale, naturalista ed ecologo che, assieme giornalista del Tg2 Vincenzo Frenda, analizzerà, attraverso documenti inediti, disponibili per la prima volta alla visione del pubblico, il periodo drammatico del terrorismo e della lotta contro la mafia che vide proprio nell’isola sarda uno snodo politico nevralgico.

Sabato 28, nuovamente nella Sala del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia, si riparte alle 18.30 con Giorgio Ambrosoli, memoria civile ed etica pubblica, occasione per approfondire la figura del liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona partendo dalla graphic novel La scelta – Giorgio Ambrosoli (Renoir Comics) di Gianluca Buttolo (disegnatore udinese), che converserà con Claudio Cattaruzza (curatore Dedica Festival).

Alle 20.45, spazio a una delle pagine più tragiche del secondo dopoguerra, quella dei 40 giorni del terrore a Gorizia che ripercorrerà l’occupazione titina e i tanti omissis della storia, partendo dal volume dello scrittore Mauro Tonino, in dialogo con Luca Urizio, presidente della Lega nazionale di Gorizia.

Domenica 29, infine, sempre a Ronchi dei Legionari, il programma si aprirà alle 16.30 con Aree interne e marginali: una risorsa per il Paese, non un problema, con Vanni Treu (ricercatore Riabitare l’Italia), Andrea Turetta (referente Consulta piccoli Comuni Anci Veneto e Sindaco di Grumolo delle Abbadesse, Vicenza) e Rosanna Clocchiatti (presidente Anbi Friuli Venezia Giulia), moderati da Fabrizio Stelluto (vicepresidente vicario Unarga), occasione per riflettere sul ruolo e sul valore dei territori decentrati, evidenziando strategie e buone pratiche per trasformarli in leve di sviluppo sostenibile.

Infine, alle 18, l’appuntamento conclusivo della rassegna sarà Dagli anni di piombo alla trattativa: il caso Cirillo e l’Unità, con il giornalista Claudio Petruccioli, autore del volume Spie vere & carte false (Rubettino) in dialogo con Paola Dalle Molle (giornalista). A distanza di oltre 40 anni, Petruccioli ripercorrerà la vicenda, che lo vide direttamente coinvolto portando alle sue dimissioni dalla direzione del quotidiano, tra menzogne, depistaggi e intervento dei Servizi, mostrando come la verità sia stata sacrificata agli equilibri di potere.

La rassegna Appuntamento con la politica, per una corretta informazione è organizzata da Leali delle Notizie, con il sostegno finanziario del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia e Thesis Associazione Culturale e con il patrocinio dei Comuni di Ronchi dei Legionari Staranzano.

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