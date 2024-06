Al via la settima edizione della rassegna estiva “La strada dei libri passa da…”

L’acqua sarà al centro della rassegna della rassegna estiva di promozione della lettura “La strada dei libri passa da…” giunta alla settima edizione, nell’ambito del progetto LeggiAMO 0-18 FVG.

Dal 6 giugno al 20 settembre 2024 61 Comuni del Friuli Venezia Giulia ospiteranno una serie di appuntamenti rivolti a bambini e a bambine, ma anche alle loro famiglie, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla lettura e ai libri, creando strade alternative e percorsi insoliti, anche attraverso linguaggi diversi e complementari.

La rassegna fa parte del progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia LeggiAMO 0-18 anche grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali coinvolte, delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari ed è ideata e prodotta dal partner LeggiAMO 0-18 Damatrà Onlus.

LeggiAMO 0-18 ha l’obiettivo di far crescere la comunità di lettori e ha come partner CCM – Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore del progetto), CSB – Centro per la Salute del Bambino, Damatrà Onlus, AIB Associazione Italiana Biblioteche – Sezione FVG, Fondazione Radio Magica ETS, Associazione Culturale Pediatri, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia.

“’La strada dei Libri passa da…’ è un’iniziativa lodevole che da tempo la Regione volentieri include nel progetto di promozione alla lettura LeggiAMO 0-18, con il quale si intende gettare le basi, fin dalla prima infanzia, per una società composta da persone che leggano, si informino e sappiano pensare – ha sottolineato il Vicepresidente della Regione Fvg e assessore alla Cultura Mario Anzil – E’ una strada, quella che i libri percorrono al di fuori delle biblioteche attraversando le tappe di questa rassegna, che conduce i bambini all’amore per la lettura, alla curiosità, alla sperimentazione. Un viaggio lungo un’estate che regala occasioni per conoscere e imparare e farlo insieme, favorendo la socialità e all’aperto, in alcuni dei luoghi della nostra regione in cui la bellezza è l’ingrediente principale”.

Il tema attorno a cui si sviluppa il calendario del 2024 è l’acqua in tutte le sue forme, risorsa insostituibile e culla di civiltà, ma soprattutto fonte inesauribile di storie. Ogni anno i bambini siano invitati a esplorare la lettura in tantissimi modi, con linguaggi e scenari diversi alternandosi nei vari ruoli: lettore, ascoltatore, fruitore, attore.

Non solo pagine, quindi, ma anche parole, musica, cinema, teatro, esperimenti negli appuntamenti che si svolgeranno durante tutta l’estate nei 61 Comuni aderenti.

Si comincia il 6 giugno, quando a Palmanova si svolge il primo appuntamento con le STORIE D’ACQUA a cura di Luca Zalateu. Si tratta di narrazioni inarrestabili come l’acqua, che sussurrano un dolce canto, ma sono capaci anche di travolgere il pubblico con ondate di emozioni. Le altre località che ospitano questo incontro sono Venzone, Treppo Grande, San Pier d’Isonzo, Pagnacco, Pavia di Udine, Vito d’Asio, Manzano, Basiliano, Ravascletto, Nimis e Morsano al Tagliamento.