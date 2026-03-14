Cultura Al via le Giornate del Fai, porte aperte a tesori nascosti Hubert Londero 14 Marzo 2026 Autore: Hubert Londero 14 Marzo 2026 0 udine Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Friulano lascia due milioni ai vicini, Procura apre inchiesta articolo successivo Precipita per venti metri dalla palestra di roccia, ferito Potrebbe interessarti anche Spray al peperoncino: insolita protesta davanti alla Procura 13 Marzo 2026 Arriva Udine, Capozzi (M5S): “Urgono interventi strutturali” 13 Marzo 2026 Corse di Arriva Udine saltate, i cittadini si organizzano contro i disservizi 13 Marzo 2026 Furto nel mezzo dei vigili del fuoco, scoperti e denunciati 13 Marzo 2026 Arriva Udine, “Più del 70% degli autisti ha incrociato le braccia” 13 Marzo 2026 Maestri del Lavoro, a Udine il 53° congresso regionale 13 Marzo 2026