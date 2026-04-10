Al via Link, il dietro le quinte delle notizie

Si apre oggi, a Trieste, Link Media Festival, che per tre giorni vedrà nella “arena” di piazza unità decine di giornalisti e opinion leaders confrontarsi e analizzare il “dietro le quinte” dell’attualità e della geopolitica.

Organizzato da Nem – Nordest Multimedia, il gruppo che pubblica sei quotidiani del Nordest, fra i quali il Messaggero Veneto e il Piccolo, il festival vedrà la partecipazione domani, al teatro Rossetti, dell’ex premier britannico Boris Johnson.

Il senso della sua partecipazione è spiegato dal Direttore Editoriale di Nem, Paolo Possamai.