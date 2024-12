“Alziamo lo sguardo” il titolo della lettera di Natale 2024

Alziamo lo sguardo è il titolo della lettera di Natale 2024. Un’esortazione mutuata dalle parole del cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme che ha, infati, così invitato il mondo occidentale in questo modo: «Aiutateci ad alzare lo sguardo, perché non lo state facendo. State imitando quello che stiamo facendo noi, anche voi vi dividete e urlate parole di odio». Alzare lo sguardo, dunque: un’esortazione che fa eco a quella di Gesù di Nazareth che, per aiutarci a intravedere una «liberazione vicina», esorta a “risollevarci” e ad “alzare il capo”. Una lettera dai caratteri “incisi forte”, attesa da molte persone che non riescono a rimanere indifferenti “al contesto drammatico in cui vive il nostro paese”, come ha dichiarato don Nandino Capovilla, parroco di Marghera (VE) in collegamento durante la presentazione. “Alziamo lo sguardo ma restiamo in piedi”, è dunque l’invito delle persone firmatarie. “Cominciate a fare il necessario, poi il possibile. Poi vi accorgerete che riuscirete a fare l’impossibile”: questa la frase di San Francesco, invece, usata da Paolo Chicco, laico di Udine che ha voluto firmare la lettera.

Firmatari e firmatarie della lettera:

Alberto De Nadai, Albino Bizzotto, Antonio Santini, Fabio Corazzina, Fabio Gollinucci, Franco Saccavini, Giacomo Tolot, Gianni Manziega, Luigi Fontanot, Mario Vatta, Nandino Capovilla, Paolo Iannaccone, Piergiorgio Rigolo, Pierino Ruffato, Renzo De Ros; Andrea Bellavite; Paolo Chicco; Eugenio Lenardon; suor Gaetana Dellantonio del Dormitorio Centro San Martino, Lisa Pellet Clark (Beati i Costruttori di Pace); Comunità San Martino al Campo di Trieste; Associazione “Esodo” di Venezia con Carlo Beraldo; Centro “Ernesto Balducci” di Zugliano (UD); Gruppo “Camminare Insieme” di Trieste con Silvano Magnelli.