martedì 2 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Ambiente e giustizia climatica, a teatro per riflettere sul futuro del...
Colpo da migliaia di euro: rubati cavi di rame alla Friulforgia
Fermati con 400 grammi di hashish: arrestati due donne e un...
Confindustria Udine presenta “Here goes the sun”: Glauco Venier & Daniela...
Programma WHP: Confindustria Udine vince il premio per il terzo anno...
Paziente fuori controllo aggredisce un infermiere al Pronto Soccorso
Si fece intestare un camper pagato con assegno scoperto, condannata per...
Trapianti di cuore, 40 anni di storia a Udine guardando al...
Il 13 dicembre un concerto in piazza Vittoria per celebrare Go...
Caporalato, al via il tavolo della Prefettura con sindacati e associazioni
Ambiente e giustizia climatica, a teatro per riflettere sul futuro del pianeta

La cantautrice Lotta e la giornalista Sara Segantin, fondatrice di Fridays for Future Italia, in scena a Spilimbergo il 4 dicembre con lo spettacolo “L’Eco”, su iniziativa dalla Rete Montagna Pn Nord
Redazione
Autore: Redazione

Un dialogo intenso e poetico sulla giustizia climatica e sociale, sul senso di comunità e sull’arte come forma di resistenza. È il senso dello spettacolo L’Eco, che la sera di giovedì 4 dicembre vedrà in scena al Teatro Castello di Spilimbergo due tra le protagoniste più appassionate e originali nell’ambito dell’attivismo climatico, la cantautrice Lotta e la giornalista scientifica Sara Segantin, fondatrice di Fridays for Future Italia.

La serata è organizzata nell’ambito degli eventi per la Giornata internazionale del Volontariato 2025 (Giv25), che si festeggia venerdì 5 dicembre. A organizzarla la Rete Montagna Pn Nord, un coordinamento di realtà del terzo settore attiva nella fascia montana e pedemontana della Destra Tagliamento, con il sostegno della Regione Fvg, il patrocinio del Comune e in collaborazione con MoVI Fvg, VVV aps, Cai Spilimbergo, Legambiente Pinzano, Agesci Spilimbergo 1, il comitato Noi siamo Tagliamento e Bottega del Mondo. La scelta è degli organizzatori è di festeggiare la Giornata con uno spettacolo che «invita a guardare il mondo con occhi nuovi», riflettendo su grandi questioni come la tutela dell’ambiente e del territorio, la lotta al cambiamento climatico, l’impegno per la comunità e il valore della solidarietà.

Lotta e Sara Segantin portano in scena un viaggio simbolico e reale, che diventa un invito a guardare il mondo con occhi nuovi. La storia nasce dall’incontro di due giovani donne in viaggio verso una montagna, una con il suo zaino, l’altra con un contrabbasso. Alla fermata di un autobus che non arriva mai, si incontrano, si confrontano e, passo dopo passo, condividono paure, sogni e speranze. La montagna, simbolo di impegno e di equilibrio, diventa metafora di un mondo che si sgretola e che può essere ricostruito insieme, con coraggio e solidarietà. Temi, questi, sui quali le associazioni aderenti alla Rete Montagna Pn Nord intendono stimolare il dibattito pubblico e l’interesse delle proprie comunità, con uno spettacolo che sarà a ingresso libero: consigliata in ogni caso la prenotazione online all’indirizzo ecogiv.eventbrite.it.

