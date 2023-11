L’amore tra Pasolini e la Callas in mostra a Casarsa

Il profondo e particolare legame tra “Pier Paolo Pasolini e Maria Callas” raccontato in una mostra fotografica a Casarsa dal titolo “Cronaca di un amore”, allestita dal centro Studi Pasolini.

Attraverso preziosissime foto originali (in gran parte provenienti dall’archivio di Nadia Stancioff, segretaria e assistente di Maria Callas durante la lavorazione del film “Medea”, girato a Grado tra il 1969 e il 1970), decine e decine di riviste dell’epoca, la mostra ricostruisce atto per atto la “storia d’amore” fra Pier Paolo Pasolini e Maria Callas e tutto il gossip che ne scaturì. Una documentazione meticolosa ed esposta per la prima volta per testimoniare i pettegolezzi, le illazioni sul legame e il “matrimonio” tra i due, così come apparvero sui giornali e negli scatti fotografici dei paparazzi, le dicerie vere e false, la festa di fidanzamento a Grado, tutto il dicibile relativo ad una possibile “conversione” di Pasolini auspicata da parenti e amici, nessuno escluso, che ci sperano e tifano, in una vera e propria congiura del mondo per il “suo bene”.

La mostra, curata da Silvia De Laude e d Giuseppe Garrera, si potrà visitare fino al 25 febbraio 2024. GUARDA IL SERVIZIO VIDEO