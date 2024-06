Apre la biglietteria di Mittelfest Disordini

Mittelfest gioca con i Disordini ed è pronto ad aprire la biglietteria centrale per gli spettacoli della 33^ edizione di Mittelfest e Mittelyoung con prezzi speciali, sconti e formule di abbonamento pensati affinché sia davvero il festival di tutti, per tutti e da vivere in compagnia.

Da giovedì 13 giugno iniziano le prevendite in esclusiva per i vecchi abbonati, sabato 15 e domenica 16 porte aperte per la sottoscrizione dei nuovi abbonamenti, mentre da martedì 18 giugno la biglietteria sarà aperta anche per l’acquisto dei biglietti e per tutte le informazioni in via Borgo di Ponte 1 a Cividale e anche online, sul circuito Vivaticket.

Gli abbonamenti Mittelfest sono flessibili e personalizzabili per rendere il festival sempre più accessibile e consentire a tutti di conoscerlo e viverlo al meglio secondo i propri tempi e i propri gusti: ben sei tipologie di abbonamento, da un minimo di 5 ad un massimo di 22 spettacoli da scegliere in libertà e con prezzi speciali.

Quest’anno, si allarga la formula del Carnet Amici: pacchetti speciali da 12, 6 oppure 4 ingressi per portare al Festival i propri amici e vedere gli spettacoli preferiti con chi si vuole e ad un prezzo conveniente.

Non può mancare il Progetto Famiglia: punto saldo del cartellone Mittelfest per far vivere la magia del teatro ai più piccoli, anche quest’anno Progetto Famiglia garantisce formule speciali di biglietti a prezzi scontati. I bimbi dai 6 anni in su entrano a soli 2 euro, mentre quelli sotto i 6 anni hanno diritto ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite mail alla biglietteria. Gratuiti anche i workshop di circo e quello musicale interattivo con prenotazione obbligatoria sul sito mittelfest.org.

Continua anche Progetto Cultura, grazie a cui i primi 200 spettatori che acquisteranno un biglietto per uno spettacolo presso il Museo Archeologico di Cividale o Santa Maria dei Battuti, riceveranno in omaggio un ingresso al Museo Archeologico Nazionale di Cividale.

La MittelfestApp, la piattaforma per avere a portata di mano e di smartphone tutto Mittelfest e Mittelyoung, è aggiornata e scaricabile su App Store e Google Play con calendario degli spettacoli, orari, biglietti e tutte le informazioni per vivere al meglio il festival.

La biglietteria sarà aperta dal 13 giugno dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19 fino al 18 luglio, esclusi i lunedì 17 e 24 giugno, 1, 8 e 15 luglio.

Da venerdì 19 luglio a domenica 28, la biglietteria sarà aperta tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 21: è contattabile al numero 0432 734316 oppure tramite mail scrivendo a [email protected]

Sono previste riduzioni sul prezzo dei biglietti per over 65 anni, correntisti Banca di Cividale SpA, residenti Cividale del Friuli, possessori FVG Card, aderenti ai Fogolârs Furlans di Ente Friuli nel Mondo, iscritti FAI ed Erpac, gruppi convenzionati oltre ad uno sconto speciali per i giovani under 26 anni.