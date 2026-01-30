“Aquileia 2026”, la Fondazione svela il programma

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 266.314 biglietti venduti per 459.835 passaggi nell’ambito delle aree archeologiche. Sono questi i dati ampiamente soddisfacenti che immortalano l’affluenza di visitatori registrata nei luoghi della cultura di pertinenza di Fondazione Aquileia nel corso del 2025, e sui quali l’ente si è basato per strutturare il nuovo calendario di eventi, dedicato all’anno in corso.

Un palinsesto nutritissimo, costituito da itinerari guidati, rievocazioni, concerti, convegni e mercatini, incentrati sulla divulgazione della storia della città romana, patrimonio UNESCO, divenuta laboratorio di ricerca, inclusione e sviluppo sostenibile.