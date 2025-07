Aquileia Film Festival, 800 persone all’apertura. Oggi Ninive e Byblos

Grande partecipazione all’apertura della sedicesima edizione dell’Aquileia Film festival, la rassegna internazionale di cinema archeologico organizzata dalla Fondazione Aquileia con Archeologia Viva e Firenze Archeofilm che ha accolto in piazza Capitolo nello splendido scenario della Basilica dei Patriarchi illuminata in modo scenografico per l’occasione quasi 800 persone.

La serata si è aperta con il saluto del Sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino, che ha sottolineato il valore della cultura come strumento di pace e dialogo, un messaggio che la piazza di Aquileia intende trasmettere con forza. Il presidente della Fondazione Aquileia Roberto Corciulo ha ricordato il filo conduttore del festival, “Strati di Memorie. «Ogni serata – ha detto – sarà un’occasione per leggere i segni lasciati dalle civiltà del passato e riflettere su quanto essi siano ancora vivi dentro di noi. Ogni film, ogni ospite, ogni incontro sarà un tassello per ricomporre la complessità del nostro presente attraverso lo sguardo profondo dell’archeologia e della narrazione storica». Al termine degli interventi istituzionali, il Sindaco ha invitato il pubblico a osservare un minuto di silenzio in segno di pace.

Due i film in proiezione ieri sera: il documentario “Sulle tracce del patrimonio. Le ragioni dell’archeologia” che ha affrontato una riflessione molto attuale sui dilemmi etici e politici della tutela del passato, e il cortometraggio “Luigi De Gregori. Salvare le creature”, che ha ricordato come anche la parola scritta è patrimonio da custodire.

Questa sera alle 21 spazio al documentario britannico “Il mondo perduto dei giardini pensili”, che guida tra le rovine di Ninive, in un’area devastata dall’ISIS, e a seguire “Libano segreto: i tesori di Byblos” che porta alla scoperta di nuove verità sepolte sotto una delle città più antiche del mondo.

Le serate dell’Aquilea Film Festival, già quasi tutte sold out, potranno essere seguite anche in streaming su www.fondazioneaquileia.it.