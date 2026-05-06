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Art Park, galleria d’arte a cielo aperto nel centro di Udine

Il 13 giugno la sesta edizione: 100 artisti e 500 opere in piazza, previsto anche un nuovo murale lungo via Grazzano
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio
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È stata presentata ieri a Palazzo d’Aronco la sesta edizione di Art Park, l’evento che a Udine il 13 giugno 2026 trasformerà piazza Matteotti in una grande esposizione a cielo aperto. Sono attesi circa 100 artisti con 500 opere tra creazioni artigianali e lavori d’arte contemporanea.

Per l’occasione è prevista anche la realizzazione di un murale lungo via Grazzano, nei pressi della Roggia e di piazzale Cella, con l’obiettivo di arricchire ulteriormente il percorso urbano dedicato all’arte. Accanto al progetto culturale si inserisce anche il tema della trasformazione urbana. Il festival nasce infatti da un’idea del consigliere comunale del Pd Matteo Mansi, promotore da anni della mobilitazione contro la vecchia linea ferroviaria che divide in due il capoluogo friulano.

Da 17 giorni Mansi dorme in una tenda installata in via del Bon, nei pressi di uno dei passaggi a livello, in un presidio simbolico per chiedere lo smantellamento del tracciato ferroviario urbano e la riqualificazione dell’area. Un’iniziativa che si inserisce in una più ampia protesta contro i ritardi del progetto di revisione della tratta e la presenza dei cinque passaggi a livello.

L’idea alla base del progetto resta quella di superare la divisione fisica della città, eliminando i passaggi a livello e il binario per creare un grande parco urbano. Un’area verde che, nelle intenzioni dei promotori, potrebbe diventare anche uno spazio permanente per l’arte e le esposizioni.

Nel video l’intervento di Vito Sutto, direttore artistico di Art Park.

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