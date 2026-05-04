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Arte e Libro Udine apre le porte al pubblico per il primo Open Day

Venerdì 8 maggio una giornata tra laboratori, incontri e progetti sociali per scoprire come il lavoro artigianale diventa strumento di crescita e partecipazione
Redazione
Autore: Redazione

Arte e Libro Udine invita cittadini, scuole, aziende e territorio al suo primo Open Day, una giornata speciale dedicata alla legatoria, all’inclusione e alla valorizzazione del lavoro come strumento di crescita e partecipazione.
Nell’ambito della Giornata nazionale del Made in Italy, venerdì 8 maggio, dalle 10 alle 17, nella sede di viale Tricesimo, sarà possibile visitare gli spazi operativi dell’associazione, conoscere da vicino i progetti attivi e incontrare i ragazzi protagonisti dei percorsi di inserimento lavorativo. La partecipazione è vincolata alla prenotazione alla mail [email protected].
Cuore della giornata sarà il laboratorio di legatoria inclusiva, dove i partecipanti potranno scoprire tecniche artigianali tradizionali attraverso attività manuali e dimostrazioni pratiche. A conclusione del percorso, gli ospiti saranno accolti all’Eden Park per un momento conviviale con aperitivo curato dai ragazzi del progetto Divergente Gourmet. «Questa giornata rappresenta per noi molto più di un evento: è un momento in cui apriamo le nostre porte per mostrare come il lavoro artigianale possa diventare uno strumento concreto di inclusione – sottolinea Katia Mignogna, presidente di Arte e Libro –. Crediamo che il Made in Italy non sia solo eccellenza produttiva, ma anche responsabilità sociale e capacità di creare opportunità per tutti».
L’iniziativa vedrà inoltre la partecipazione di scolaresche, ospiti del territorio e realtà vicine al mondo dell’associazione, in un clima di incontro e condivisione.

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