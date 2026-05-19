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martedì 19 Maggio 2026
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Cultura

Arte emergente in banca, protagonista Martina Zanin

L’esposizione, visitabile fino al 30 giugno nella sede cittadina della banca, rientra nel progetto nazionale “Futuri emergenti italiani”
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Bcc Banca di Udine apre le porte all’arte contemporanea con la mostra “Skin to Skin, Bone to Bone” della giovane artista friulana Martina Zanin.

L’esposizione, visitabile fino al 30 giugno nella sede cittadina della banca, rientra nel progetto nazionale “Futuri emergenti italiani”, dedicato alla valorizzazione degli artisti under 35.

Al centro del percorso espositivo il rapporto tra assenza e memoria paterna, raccontato attraverso fotografie, materiali e installazioni che richiamano il mondo dei falchi e della falconeria.

Nata a San Daniele e cresciuta a Roma, Martina Zanin sviluppa un linguaggio artistico che intreccia esperienze personali e ricerca contemporanea.

L’iniziativa conferma l’impegno della Bcc nel promuovere cultura e nuovi talenti del territorio, trasformando gli spazi della banca in luoghi di incontro tra arte e comunità.

Editoriale il Friuli s.r.l.

P.IVA 01907840308


Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

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