Assemblea generale Aclif, 150 comuni friulanofoni riuniti a Palazzo Belgrado 

Tempo di assemblea generale per l’ACLiF, Assemblea della Comunità Linguistica Friulana: mercoledì 19 novembre alle 18 in Palazzo Belgrado a Udine i Comuni friulanofoni tra Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale si riuniranno per fare un bilancio di questo 2025 che va a chiudersi e che ha visto l’Assemblea tagliare due importanti traguardi.

“Infatti – ha dichiarato il presidente Daniele Sergon, sindaco di Capriva del Friuli – trarremo un bilancio dei nostri primi 10 anni di attività, visto che ACLiF è sorta nel 2015. Un decennio nella quale è cresciuta dai 55 Comuni iniziali fino ai 150 attuali, con la neoentrata Santa Maria La Longa che sarà celebrata durante l’assemblea in quel di Udine. Ricordiamo sempre con orgoglio che la nostra Assemblea nasce dal basso, visto che non c’è nessuna imposizione ma sono i singoli Comuni a decidere l’adesione. Riunendoci daremo ancora una volta il segno di un Friuli coeso pur nelle differenze territoriali, che esistono e sono la ricchezza stessa del Friuli, e che hanno tutte pari dignità all’interno dell’ACLiF. Un’unità d’intenti anche negli impegni che stiamo portando avanti, a partire da quello di avere un tg e un gr in lingua friulana sui canali Rai: sarà uno dei temi che affronteremo in assemblea”.

L’ordine del giorno della seduta vedrà l’approvazione dei verbali della precedente assemblea generale, la ratifica delle ultime adesioni, il bilancio consuntivo 2024 e la presentazione delle attività 2025, oltre a varie ed eventuali.