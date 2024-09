Beatrice Salvioni presenta La malnata al Festival “Dialoghi”

Una nuova tappa del Festival “Dialoghi – Sconfinamenti & Connessioni”, organizzato dall’Associazione Culturaglobale, è in arrivo.

Giovedì 19 settembre alle ore 18.00, presso Casa Candussi a Romans d’Isonzo, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Romans d’Isonzo e Romans d’Autore, la scrittrice Beatrice Salvioni presenterà il suo libro La malnata (Einaudi, 2023), insieme agli studenti del Polo liceale di Gorizia.

Il romanzo d’esordio della Salvioni narra l’amicizia indissolubile tra un’adolescente emarginata e una sua coetanea che, superando ogni pregiudizio, impara a conoscerla veramente. Attraverso questa amicizia, la protagonista trova il coraggio di esprimere la propria voce e la propria verità. Un romanzo di formazione coinvolgente, ambientato in una provincia padana oppressa dal controllo, dal sessismo e dalla violenza del Ventennio fascista.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Inoltre, il giorno successivo – venerdì 20 settembre – Beatrice Salvioni parteciperà a un incontro riservato agli studenti del Polo liceale di Gorizia, sempre nell’ambito del Festival “dialoghi”.

Beatrice Salvioni è laureata in Filologia moderna all’Università Cattolica di Milano e successivamente ha frequentato la scuola Holden. Nel 2021 ha vinto il premio Calvino nella sezione racconti inediti con l’opera, Il volo notturno delle lingue mozzate. Nel 2023 è uscito per Einaudi La Malnata, in contemporanea con Francia, Spagna, Grecia, Repubblica Ceca, Turchia, e Bulgaria. Nel 2024, sempre per Einaudi, ha pubblicato La Malacarne.