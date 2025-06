La spada del Patriarca è un esemplare unico, non solo per la sua fattura, ma per il forte valore simbolico: unisce potere spirituale e autorità militare, incarnando il ruolo del Patriarca nel Friuli medievale. Sarà visibile fino a domani sabato 7 giugno, prima di essere sottoposta a un importante restauro. La visita guidata si inserisce nel ciclo “Medioevo scoperto – Medioevo pellegrino”, promosso dalla Parrocchia di Santa Maria Annunziata e sostenuto dal Comune di Udine.