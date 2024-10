B(e)SIDE: la fotografia come specchio dell’anima

In occasione della 20esima Giornata del Contemporaneo indetta dall’AMACI (Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani), la Pro Palma e il Comune di Palmanova presentano “B(e)SIDE”, una mostra fotografica collettiva che riunisce il lavoro di fotografi del territorio. L’evento, sostenuto dal MIC e dal Ministero degli Esteri, si terrà sabato 12 e domenica 13 ottobre nei locali del municipio di Palmanova.

L’esposizione offre una riflessione profonda sull’uso della fotografia come strumento di analisi del sé e della realtà circostante. Tra gli artisti partecipanti, Katalin Burany propone un sé ironico e straniante, Adriana De Carolis affronta il trauma della violenza, Giovanni Gabassi esplora le dinamiche relazionali, Michela Marcon si concentra sul corpo, Giovanna Morassutti rivisita il modello Basaglia, mentre Eleonora Oleotto guarda al percorso di crescita interiore.

L’inaugurazione dell’esposizione avrà luogo sabato 12 ottobre alle ore 11, con una presentazione a cura di Lorella Klun. Il finissage è previsto per domenica 13 ottobre dalle ore 16, accompagnato da “Poesie a manovella” e la musica del maestro Omar Malisan alla chitarra. Gli orari di apertura della mostra saranno dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00 in entrambe le giornate.