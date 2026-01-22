Biblioteca, i bambini leggono con il cane

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un’esperienza educativa e coinvolgente pensata per accompagnare i bambini in un percorso di lettura assistita, ascolto e relazione positiva. Si chiama “Leggiamo con fido” l’iniziativa che inizierà sabato 31 gennaio nella biblioteca civica di Pordenone e che prevede la presenza di un cane.

Questo progetto, promosso dal Comune in collaborazione con l’associazione Anche noi a cavallo, si serve della presenza rassicurante e pacifica di un quattrozampe per guidare i partecipanti nello sviluppare empatia, rispetto e consapevolezza, imparando a conoscere questo animale, le sue esigenze e una corretta gestione nella vita quotidiana.

L’iniziativa si rivolge ai bambini – al massimo 10, accompagnati dai loro genitori – di età compresa tra i 3 e i 6 anni. Quindici, invece, quelli – di età compresa tra i 6 e il 10 anni, che potranno essere inseriti nello stesso contesto.

Gli incontri, della durata di due ore ciascuno, si terranno nella sezione Ragazzi della biblioteca civica (o in sala Degan nel caso in cui i partecipanti fossero numerosi) il 31 gennaio, il 14 e 28 febbraio, il 14 e 28 marzo, in due fasce orarie: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

“La biblioteca – afferma l’assessore comunale alla Cultura, Alberto Parigi – mette in campo un’ampia rosa di iniziative intelligenti e originali per promuovere la lettura, tra cui “Leggiamo con fido”, riuscendo a raggiungere un pubblico sempre più ampio e soddisfatto delle proposte che vengono offerte”.