Bocelli a Gemona, 2mila nuovi biglietti gratuiti disponibili

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nuova opportunità per partecipare a uno degli eventi più attesi delle celebrazioni per il terremoto del Friuli.

Da domani, martedì 5 maggio, dalle ore 12, saranno disponibili su TicketOne ulteriori 2.000 biglietti gratuiti per il concerto di Andrea Bocelli, in programma giovedì 7 maggio alle 20 alla caserma Goi-Pantanali di Gemona del Friuli.

La nuova disponibilità è stata resa possibile dalla riorganizzazione degli spazi interni dell’area, nell’ambito del piano di sicurezza e gestione dei flussi, con l’obiettivo di permettere a un numero ancora maggiore di persone di prendere parte a un momento di memoria collettiva di grande valore per l’intero Friuli Venezia Giulia.

I biglietti restano gratuiti, con prenotazione nominale obbligatoria online fino a esaurimento dei posti, per una capienza complessiva di circa 16 mila persone.

L’apertura delle porte è prevista alle 16, mentre il concerto inizierà alle 20.

Il parcheggio principale sarà allestito al Parco del Rivellino di Osoppo, da cui partiranno bus navetta continui verso l’area concerto.

Per ragioni di sicurezza, sarà consentito l’ingresso solo con ombrelli compatti, mentre saranno vietati quelli a punta.

L’evento, organizzato in collaborazione con FVG Music Live e VignaPR, rientra nel calendario ufficiale delle commemorazioni per il cinquantesimo anniversario del sisma del 1976.

Sul palco oltre cento artisti tra orchestra e coro per una serata che unirà memoria e musica in uno dei luoghi simbolo della tragedia e della rinascita del Friuli.