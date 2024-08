Bordin in Canada. Rafforzati i legami tra Fvg e Ontario per Go!2025

“Crediamo che il confronto e il dialogo con una realtà dinamica e avanzata come quella dell’Ontario in Canada possa rappresentare un’opportunità per rafforzare la promozione del Fvg a trecentosessanta gradi, anche in vista di un appuntamento di rilevo quale GO!2025”. È quanto osservato dal presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin, durante l’incontro avvenuto con il console Giulia Romani, presso la sede del Consolato generale d’Italia a Toronto. L’appuntamento ha rappresentato per Bordin “un’occasione preziosa per discutere e rafforzare i legami istituzionali, con l’obiettivo di incentivare nuove opportunità di scambio in diversi settori strategici per le realtà economiche regionali, ma anche di promozione del Fvg quale potenziale area di investimento per le imprese d’oltreoceano. Le diverse tematiche sviluppate verranno portate all’attenzione del governatore Fedriga”.

Tra gli argomenti trattati, particolare attenzione è stata rivolta alla valorizzazione del patrimonio culturale. Un focus significativo si è aperto sulle attività delle scuola mosaicisti di Spilimbergo e del Teatro Stabile Friulano: “due realtà che hanno un’incredibile potenzialità, la prima ormai affermata a livello internazionale, mentre il teatro, seppur nato da soli quattro anni, offre degli spettacoli di altissimo livello”, ha spiegato il presidente del Consiglio regionale Fvg. Da parte sua, il console di Toronto ha espresso la volontà di continuare il dialogo istituzionale, riconoscendo il potenziale di sviluppo congiunto. L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a mantenere aperto un canale di comunicazione, con l’obiettivo di tradurre in azioni concrete le opportunità emerse. Concetti ribaditi anche durante l’appuntamento con i referenti della Italian chamber of commerce of Ontario Canada (Icco Canada), che hanno presentato il progetto “Camera” uno spazio di prossima apertura nel cuore della Little Italy di Toronto che offrirà alle imprese, alle associazioni di categorie e alle realtà istituzionali la possibilità di sviluppare il proprio potenziale in Canada.

Ad entrambi gli incontri erano presenti, oltre al presidente di Friuli nel Mondo, Franco Iacop, anche il consigliere dell’ente Pierino Chiandussi, la referente di Promoturismo per il mercato del Canada, Raffaella Zaccai e Renzo Rigutto in rappresentante della Federazione dei Fogolârs del Canada.