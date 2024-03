‘Le Buone Mani’: a Campoformido riflessione sull’indipendenza e il lavoro delle donne

Due giornate dedicate alle donne con l’evento “Le Buone Mani”, in programma l’8 e il 9 marzo presso le ex scuole di Via De Amicis, 2 a Campoformido. La manifestazione, organizzata dalla Pro-Loco in collaborazione con l’Università Senza Età, intende mettere in luce il contributo delle donne al tessuto sociale, culturale ed economico.

L’apertura dell’evento è prevista per la serata dell’8 marzo alle ore 20:30, con un viaggio nel mondo dell’arte al femminile, intitolato “ARTE CON LA A… DI DONNA”. Paolo Mattiussi, ci condurrà attraverso un percorso narrativo arricchito dai racconti di donne che, nell’ombra e con tenace determinazione, hanno dato vita a opere straordinarie, spesso senza ricevere il meritato riconoscimento.

Il punto culminante sarà il convegno del 9 marzo, inizio alle ore 18:00, incentrato su “Indipendenza e Lavoro”. La serata vedrà la partecipazione di illustri figure professionali ed istituzionali pronte a confrontarsi sulla posizione della donna nel mercato del lavoro.

In entrambe le date, si potranno ammirare opere e prodotti che sono frutto di tradizione, passione e innovazione, incarnando lo spirito e la dedizione delle donne del comune che hanno dato loro forma. L’esposizione sarà non solo un omaggio visivo ma anche una testimonianza tangibile dell’impatto significativo che le donne hanno sull’economia e sulla cultura della comunità.

Il dibattito del 9 marzo vedrà la partecipazione di personalità di rilievo quali il Presidente della Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati l’on. Walter Rizzetto, la Consigliera di Parità dell’ Area vasta di Udine avv. Teresa Dennetta e l’imprenditrice e albergatrice Giuliana Ganzini che, attraverso il loro expertise, arricchiranno il dibattito su come promuovere l’indipendenza economica e professionale delle donne, considerando le sfide uniche che esse incontrano. Moderatori del talk show saranno Massimiliano Petri, Presidente Giovani Imprenditori CNA Friuli Venezia Giulia e Ester Soramel, vicepresidente della Commissione Pari Opportunità di Udine.

“Sono onorato di co-moderare un evento così importante,” dichiara Petri. “Affrontare la problematica dell’occupazione femminile in Italia, che è inferiore del 14% rispetto alla media europea, è cruciale. È tempo di agire per eliminare queste disparità e contribuire a promuovere una cultura di uguaglianza e rispetto.”

L’evento, gratuito e aperto al pubblico, offrirà non solo approfondimenti critici ma anche momenti di scambio culturale, fondamentali per il progresso della parità di genere nella nostra società.

Per partecipare all’evento “Le Buone Mani”, si invita a registrarsi in anticipo data la limitata disponibilità di posti. Questa sarà un’opportunità unica per ascoltare, partecipare e contribuire attivamente alla discussione su un tema di rilevanza nazionale e internazionale.

Per maggiori informazioni e registrazione, visitate il link https://bit.ly/buone-mani