GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il tempo sembra essersi fermato a Casa Danieli. È la sensazione di chi entra nella sede della Fondazione Luigi Danieli, a Buttrio, dove è stata aperta al pubblico la mostra “Francesco Danieli. Il pittore del vero”. L’esposizione non solo celebra l’artista verista, ma lo ricolloca nel contesto più intimo: la casa della sua famiglia. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Luigi Danieli, offre l’opportunità di ammirare gratuitamente il lavoro di Francesco Danieli (1853 – 1922), un maestro che si formò nella prestigiosa scuola veronese di fine Ottocento, per poi spiccare nel panorama nazionale, esponendo persino alle edizioni della Biennale di Venezia e alla grande Esposizione internazionale di Roma. L’itinerario espositivo si snoda attraverso diverse stanze della vasta dimora, presentando 49 opere tra ritratti di avi e sequenze di paesaggi friulani e veneti. La mostra, aperta nei fine settimana fino al 26 ottobre, dalle 10 alle 15, è stata inaugurata ieri con un’introduzione di Annachiara Danieli, presidente della Fondazione, che ha guidato il pubblico in un viaggio tra le tele che raccontano la quotidianità, i momenti di vita domestica e contadina, e le figure giovanili colte nella loro semplicità. Un percorso tra l’opera di Danieli e gli spazi un tempo vissuti dalla sua famiglia, come raccontato da Magalì Cappellaro, curatrice del volume ‘Francesco Danieli. Il pittore del vero’ e Roberto Cescon, studioso e responsabile della comunicazione di Casa Danieli. Alla presentazione dell’esposizione, è stata annunciata anche un’importante novità: l’istituzione del «Premio Francesco Danieli». Il riconoscimento sarà destinato a un artista contemporaneo il cui lavoro sia valutato come “profondo, sincero, onesto e indipendente”, proprio rievocando i valori promossi dal maestro.
A Buttrio l’arte senza filtri di Francesco Danieli, il ‘pittore del vero’
La storica Casa Danieli apre per la prima volta le sue porte con un’esposizione che celebra Francesco Danieli. Fino al 26 ottobre si potranno ammirare 49 ritratti e paesaggi del maestro verista
