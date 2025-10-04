A Buttrio l’arte senza filtri di Francesco Danieli, il ‘pittore del vero’

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il tempo sembra essersi fermato a Casa Danieli. È la sensazione di chi entra nella sede della Fondazione Luigi Danieli, a Buttrio, dove è stata aperta al pubblico la mostra “Francesco Danieli. Il pittore del vero”. L’esposizione non solo celebra l’artista verista, ma lo ricolloca nel contesto più intimo: la casa della sua famiglia. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Luigi Danieli, offre l’opportunità di ammirare gratuitamente il lavoro di Francesco Danieli (1853 – 1922), un maestro che si formò nella prestigiosa scuola veronese di fine Ottocento, per poi spiccare nel panorama nazionale, esponendo persino alle edizioni della Biennale di Venezia e alla grande Esposizione internazionale di Roma. L’itinerario espositivo si snoda attraverso diverse stanze della vasta dimora, presentando 49 opere tra ritratti di avi e sequenze di paesaggi friulani e veneti. La mostra, aperta nei fine settimana fino al 26 ottobre, dalle 10 alle 15, è stata inaugurata ieri con un’introduzione di Annachiara Danieli, presidente della Fondazione, che ha guidato il pubblico in un viaggio tra le tele che raccontano la quotidianità, i momenti di vita domestica e contadina, e le figure giovanili colte nella loro semplicità. Un percorso tra l’opera di Danieli e gli spazi un tempo vissuti dalla sua famiglia, come raccontato da Magalì Cappellaro, curatrice del volume ‘Francesco Danieli. Il pittore del vero’ e Roberto Cescon, studioso e responsabile della comunicazione di Casa Danieli. Alla presentazione dell’esposizione, è stata annunciata anche un’importante novità: l’istituzione del «Premio Francesco Danieli». Il riconoscimento sarà destinato a un artista contemporaneo il cui lavoro sia valutato come “profondo, sincero, onesto e indipendente”, proprio rievocando i valori promossi dal maestro.

