Cinquantuno progetti cardine, venti nuove idee selezionate tramite bando, quarantuno iniziative sostenute dal territorio e ben centoquindici proposte arrivate da tutta Italia per portare la cultura fuori dai palazzi e animare direttamente le piazze. È stato svelato questa mattina a Palazzo Chigi, a Roma, il programma ufficiale di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, che prenderà il via il prossimo 22 gennaio alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Alla presentazione romana hanno partecipato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, il sindaco Alessandro Basso, l’assessore alla Cultura Alberto Parigi e la coordinatrice della candidatura Ilaria Morganti. Al centro dell’iniziativa c’è il claim “Una città che sorprende”. “Pordenone è una pagina meravigliosa, vi sorprenderemo”, ha dichiarato il sindaco Alessandro Basso, sottolineando la volontà di restituire al capoluogo un’identità forte attraverso un programma che guarda ai giovani, al teatro, al cinema e ai festival internazionali, ridando slancio all’immagine della città.

“Il 22 gennaio daremo il via alla nostra storia”, ha aggiunto il primo cittadino, rivendicando l’orgoglio di “essere diventati grandi, anche quando non ci credevano”. L’assessore Alberto Parigi ha ripercorso la metamorfosi del territorio, ricordando come Pordenone sia stata a lungo riconosciuta soprattutto per le sue caserme e per le sue industrie, guadagnandosi in passato l’appellativo di “piccola Manchester”, e come oggi la cultura rappresenti la nuova leva di sviluppo. Un concetto ripreso dalla coordinatrice Ilaria Morganti, che ha definito l’appuntamento del 2027 non come un evento isolato, ma come il traguardo di “un percorso lungo mille giorni di cultura”.

Il calendario alternerà rassegne e grandi eventi spaziando tra arti visive, cultura d’impresa, giovani, inclusione sociale, natura, parole, scuola, spazi rigenerati, sport, teatro e valorizzazione del territorio.